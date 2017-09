Pose Begini di Majalah Elle, Marshanda Tuai Pujian dari Netizen

TRIBUN-MEDAN.com-Penampilan artis cantik Marshanda kini mengundang perhatian karena dia didapuk tampil di majalah Elle Indonesia.

Lewat Instagramnya, ibu satu anak ini pun mengunggah beberapa foto hasil pemotretan untuk majalah tersebut.

Dalam foto-foto tersebut, Marshanda tampil sangat cantik dan tak biasa.

Dalam satu foto, mantan istri Ben Kasyafani itu berpose duduk santai dan menekuk satu kakinya.

Di fotonya itu menunjukkan wanita yang karib disapa Caca ini melirik ke arah kamera tanpa menyunggingkan senyum.

Makeup yang dikenakan Caca pun sangat natural, ia tak memakai riasan yang berlebih.

Rambutnya juga dibiarkan tergerai, tanpa memakai aksesoris.

Sementara di foto lainnya, artis 28 tahun ini tampil memukau mengenakan pakaian serba hitam.

Ia memakai blus yang dihiasi sabuk di bagian perut dan celana panjang berwarna hitam.

unggahan Instagram Marshanda (Instagram)

"So proud and humbled to be part of Elle's POSITIVE VIBES Issue - September 2017. Out now!!" tulis Caca dalam unggahannya Senin, (25/9/2017).

Unggahan Marshanda dalam pemotretan terbaru ini pun mengundang netizen untuk berkomentar.