Beli Mobil Dapat Handphone Xiaomi 4A, Promo Special Toyota di Sini

Laporan Wartawan Tribun-Medan/ Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bagi konsumen setia Toyota, sekarang ada penawaran menarik dari dealer resmi perusahaan otomotif tersebut.

PT. Deltamas Surya Indah Mulia, sebuah dealer resmi mengadakan promo spesial hingga akhir tahun 2017.

"Down Payment (DP) yang kami tawarkan ringan, cicilan ringan, dan banyak hadiah menarik," ujar Sales Executive PT. Deltamaa Surya Indah Mulia, M. Harris Pratama kepada Tribun-medan.com, Rabu (27/9/2017).

Menurut Harris pihaknya memberikan potongan spesial dan hadiah langsung Xiaomi 4A khusus pembelian unit Toyota Sienta dan Yaris.

Dealer yang berada di Jalan Balaikota no. 2 A itu menurut Harris membandrol unit dengan harga yang menarik.

Misalnya, untuk Toyota All New Fortuner 2.7 SRZ A/T dihargai Rp 550, 2 juta. Untuk Toyota Yaris 1.5 E M/T dibandrol Rp 240,9 juta.

Sementara itu untuk Toyota Sienta 1.5 E M/T dihargai Rp 239 juta.

"Harga sewaktu-waktu bisa berubah, dan costumer bisa mendapatkan paket servis gratis setelah pembelian," jelasnya.

Bagi pembaca yang berminat silakan hubungi M. Harris Pratama di nomor 082168437710. (cr7/tribun-medan.com)