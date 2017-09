Berhasil Turunkan Berat Badan 17 Kilogram, Ternyata Rahasianya Gampang Banget!

TRIBUN-MEDAN.com-Siapa sih perempuan yang nggak ingin punya tubuh ideal?

Buat kamu yang ngerasa kesulitan menurunkan berat badan, cara ini bisa kamu contoh nih.

Menurunkan berat badan bisa dilakukan kalau kamu punya niat yang kuat, seperti wanita yang satu ini.

Pemilik akun Twitter @shallhar membagikan keberhasilannya dalam menurunkan berat badan, dengan cara yang simpel.

Ia melakukan diet sederhana dan berhasil menurunkan berat badan dari 74kg menjadi 57kg!

twitter @shallhar

Ia memulai perbuahan tubuhnya ini dengan biasa menggunakan waist trainer, agar membentuk pinggul dan perut yang rata.

twitter @shallhar

Tahap selanjutnya yang simple-simple tapi susah adalah tidak makan nasi!

"Stop konsumsi nasi (ha ha) stop konsumsi gula, pindah ke sayuran dan buah,kopi hitam is a must, kiwi and apple also a must, daging is okay lah," tulisnya.

Ia melakukan diet tanpa makan nasi ini dari sekitar akhir bulan Januari sampai Juni, ia berhasil mencapai 58 kg.

Dirinya membiasakan makan sedikit, mengurangi nasi, lebih banyak makan sayur, dan menggunakan waist trainer atau stagen.

twitter @shallhar

twitter @shallhar

Setelah sukses menurunkan berat badannya, sekarang dirinya mulai biasa makan nasi.