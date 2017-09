Pusat Penerangan TNI:Poster yang Beredar Mencantumkan Foto Panglima TNI Gatot Nurmantyo Adalah Hoax

TRIBUN-MEDAN.COM - Adanya beredar poster di media sosial yang berisi foto-foto dan nama-nama beberapa tokoh, di antaranya Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mendapat reaksi keras dari Mabes TNI.

Reaksi itu disampaikan Pusat Penerangan TNI melalui akun twitter yang terverifikasi @Puspen_TNI, Selasa (26/7/2017).

Admin Pupsen TNI menulis, ""His is not true..Hoax. Panglima TNI tidak pernah ikut acara seperti yang disebutkan di bawah," twit Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI dengan memposting gambar yang disebutkan hoax itu.

Selain foto Panglima TNI tersebut, ada juga foto beberapa tokoh yang dipajang.

Tokoh-tokoh itu di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Politikus Senior PAN Amien Rais.

Selain itu ada juga Ketua MPR Hidayar Nur Wahid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Rachmawati Soekarnoputri, dan Din Syamsuddin.

Poster tersebut bertuliskan Barisan Pemuda dan Rakyat Indonesia Mengundang Para Tokoh Penyelamat Negeri

Serta Seluruh Anak Bangsa yang Masih Setia Pada Pancasila dan NKRI.

Ada dua acara yang dijadwalkan. Pertama yaitu Konsolidasi Akbar yang berlangsung di Balai Sudirman pada Rabu (27/9/2017) mulai pukul 08.00 WIB.

Acara yang kedua yaitu Parade Kesaktian Pancasila di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (1/9/2017) mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.

Sementara itu, Ketua Presidium alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.