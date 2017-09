Napi Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Romi Herton Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com-Kabar duka datang dari Mantan orang nomor satu di Palembang H Romi Herton.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pesan berantai Whatapps, Walikota terpilih periode 2013-2018 itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hermina Serpong, Tanggerang Selatan akibat serangan jantung, Kamis, (28/9/2017) sekitar pukul 02.45 WIB.

Dari infromasi yang didapat jenazah akan diterbangkan ke Palembang pukul 09.30 WIB.

"Rencananya hari ini juga jenazah akan diterbangkan ke Palembang," ujar ketua KNPI Palembang, Handry Pratama yang berada di rumah sakit Serpong.

Romi Herton yang tengah menjalani hukuman tutup usia genap 52 tahun.

"Kami lagi nunggu izin kapan bisa mendarat untuk menerbangkan jenazah almarhum ke Palembang. Nanti kita kabari," ungkap Handry Pratama.

Kabar ini langsung diposting di grup 'Sedulur Jokowi' di Sumsel antara lain oleh Nirmala Dewi dari KONI Sumsel yang juga Direktur Marketing Promotion, Socialization, Sponsorship, Look of the Game & ticketing Panitia Asian Games.

"Iya bener kabar duka ini," kata Nirmala Dewi saat dikonfirmasi Sripoku.com.

Pria kelahiran Metro Lampung, 19 April 1965 ini terakhir menjalani hukuman di rumah tahanan Gunung Sindur Bogor setelah sebelumnya dipindahkan dari Lapas Sukamiskin Bandung terkait kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi.

Bersama Istrinya, Hj. Masyitoh, Romi divonis menjalani hukuman 7 tahun kurungan dalam kasus Pilkada Kota Palembang 2013.

Sementara itu, Wawako Fitrianti Agustinda, SH, yang merupakan adik kandung almarhum maupun Dedi Suprianto belum bisa dihubungi.

Bendera hijau tampak sudah berkibar di depan rumah kediaman Almarhum H. Romi Herton pagi ini.

Menurut informasi yang didapat dari Masjid At-Taqwa, H. Romi Herton meninggal dunia pada pukul 02.20 WIB dini hari tadi, diakibatkan karena terkena serangan jantung.

Dua angkutan transmusi di siapkan guna keperluan untuk para pengantar jenazah nantinya. (*)