Tahukah Anda, Ini Dia Penyanyi Indonesia yang Lolos di The Voice Amerika

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi wanita berdarah Indonesia Maharasyi Hansa lolos sesi blind audition The Voice Amerika.

"Dengan kesuksesan di Indonesia, Maharasyi nampak ingin menggebrak Amerika," tulis TheVoice dalam keterangan video yang diunggah di saluran YouTube resmi ajang pencarian bakat tersebut.

Maharasyi tampil di hadapaan empat juri The Voice yaitu Adam Levine, Miley Cyrus, Jennifer Hudson dan Blake Shelton membawakan lagu "Tell Me Something Good" milik Chaka Khan dan Rufus.

Maharsyi berhasil membuat Miley Cyrus dan Jennifer Hudson menekan tombol merah untuk membalikkan kursi.

