3 Fakta Maharasyi Hansa, Penyanyi Indonesia Pertama di The Voice Amerika

TRIBUN-MEDAN.com-Maharasyi Hansa baru saja mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang lolos blind audition ajang The Voice Amerika.

Ia berhasil membuat dua penyanyi kelas dunia, Jennifer Hudson dan Miley Cyrus, memutar kursi dan memintanya bergabung dalam tim mereka.

Bahkan, ia mendapat pujian dari Hudson serta coach The Voice lainnya, Adam Levine, karena menyanyikan lagu "Tell Me Something Good" yang dipopulerkan oleh Rufus dan Chaka Khan.

Bagi sebagian orang, Maharasyi adalah sosok yang masih asing.

Namun siapa sangka ia bukanlah orang baru dalam industri musik Tanah Air.

Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tentang Maharasyi, berikut daftarnya:

1. Keponakan Emilia Contessa

Dari penelusuran berbagai sumber, Maharasyi Hansa diketahui merupakan keponakan vokalis senior Emilia Contessa.

Ayah Maharasyi bernama Rio Rosano Hansa, adik kandung Emilia.

Emilia juga pernah mengunggah fotonya bersama Maharasyi ke Instagram pada 14 Juli 2017 lalu.

Maharasyi pun berkomentar dan menyebut Emilia dengan panggilan "Bude", sebutan tante dalam bahasa Jawa. "Love you dearly bude cantik," tulis Maharasyi.