Alhamdulillah! Jemaah Haji Kloter 21/MES Tiba di Tanah Air

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 21 Debarkasi Medan tiba di tanah air dengan kondisi selamat.

Kloter 21/MES tiba di Bandara Kualanamu Deliserdang, Jumat 29 September 2017 pukul 14.21 WIB, kemudian berangkat menuju Asrama Haji Medan dan tiba pukul 16.15 WIB.

Sesampainya di Asrama Haji Medan, jemaah haji disambut oleh Wali Kota Medan diwakili Kabag Agama Ilyas Halim, Sekretaris PPIH Debarkasi Medan Muslim, Kakankemenag Tapanuli Tengah Sarmadan Nur Siregar serta pejabat lainnya.

Kabag Agama Pemko Medan salam sambutannya mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air dan bersyukur jemaah haji Kloter 21/MES tiba dengan selamat serta berharap seluruh jemaah haji menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah.

Sementara itu Sekretaris PPIH Debarkasi Medan Muslim mengatakan, jemaah haji Kloter 21/MES berjumlah 380 orang berasal dari Medan 309 orang, Tapanuli Tengah 52 orang, Deli Serdang 6 orang, Langkat 5 orang, Binjai 1 orang, TPHD Medan 1 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan TKHI 3 orang.

"Satu jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama Sayuti Affandi Mulyono Bin Mulyono usia 70 tahun asal Kota Medan wafat pada 1 September 2017," kata Muslim, Jumat (29/9/3017).

Muslim menambahkan, 5 jemaah haji telah kembali pada kloter lain atas nama Jamiah Abdullah Yakup Binti Abdullah asal Medan kembali pada kloter 02/MES, Said Sani Bin Said Hasan asal Medan kembali pada kloter 02/MES, Ali Husin Bin Abd Kadir asal Medan kembali pada kloter 02/MES, Said Satibun Bin Juari Satibun asal Langkat kembali pada kloter 09/MES dan Rajawali Abdul Rahman Siregar Bin Rahman Siregar asal Padangsidimpuan kembali pada kloter 18/MES.

"Jemaah haji Kloter 22/MES yang merupakan kloter terakhir Debarkasi Medan akan tiba besok tanggal 30 September 2017. Menurut jadwal akan tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang pukul 15.35 WIB,"tutup Muslim.(cr9/tribun-medan.com).