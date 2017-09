Bak Barbie, Begini Cantiknya Tampilan Sarwendah saat Lakukan Pemotretan

TRIBUN-MEDAN.com - Selain menjadi penyanyi dan business woman, Sarwendah juga kerap menjadi model pemotretan para fotografer ternama.

Hal ini tak lepas dari paras serta postur tubuhnya yang indah.

Seperti baru-baru ini, ia membagikan foto cantiknya saat menjadi model pemotretan fotografer ternama Diera Bachir.

Dilansir TribunStyle.com dari postingan Instagram Wendah pada Jumat (29/7/17) siang, ia tampak memakai gaun warna pink karya Alexa Belvana Quinn.

"Myself #SW #Sarwendah

Photo by @dierabachir

Dress by @alexabelvanaquinn."

Dalam balutan gaun model kemben serta bawahan rok tutu panjang tersebut, ibu satu anak ini terlihat begitu memukau.

Wajahnya yang manis serta gaun indah yang dipakainya merupakan sebuah perpaduan yang pas.

Kecantikannya ini bertambah berkali lipat saat ia mengeluarkan pose andalan berupa senyum tipis.