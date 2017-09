Kunjungi YPSA, Ini Pesan Prof Todung Mulya Lubis pada Siswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengurus Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) menerima kunjungan silaturahmi Advokat Senior Indonesia Prof Dr Todung Mulya Lubis di Raz Plaza Medan, Rabu (27/9/17).

Kunjungan Prof Dr Todung Mulya Lubis bersama rombongan itu langsung disambut oleh Pembina YPSA Drs H Sofyan Raz bersama Ketua Umum YPSA Hj Rahmawaty dan Sekretaris Umum Hj Rizki Fadilah Raz.

Dalam kesempatan ini, ahli hukum dan aktivis Indonesia serta pendiri The Law Office of Mulya Lubis and Partners yang juga merupakan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara ini berkesempatan mengunjungi dan berdialog langsung dengan siswa-siswi kelas 1 Primary (SD Internasional) di gedung Internasional YPSA.

"Kalian semua adalah generasi masa depan yang menjadi harapan kami saat ini. Untuk itu, belajar dan berdedikasi supaya dapat merealisasikan cita-cita tersebut. Kepada para guru, mengajarlah dengan hati, bukan hanya agar anak-anak kita pintar tapi juga supaya anak-anak itu cerdas, kreatif, bermoral, dan berakhlak," ungkapnya saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa tentang pesan dan kesannya.

Saat berbincang di ruang Pembina YPSA di Gedung Internasional YPSA usai bertemu siswa SD, Prof Todung juga menambahkan bahwa tujuan pendidikan ini adalah memberi ilmu kepada generasi emas akan datang. SDM juga memegang peranan penting dalam suksesi pendidikan di sekolah seperti YPSA ini dan ini harus terus dibina.

“Salut saya dengan Pak Sofyan Raz. Di usia sekarang ini mampu dan masih menyempatkan diri berdedikasi di dunia pendidikan,” ungkapnya.

Di awal kedatangannya, Prof. Todung menyempatkan diri melihat benda koleksi di Raz Collection Museum dan Gallery. “Wah, museum ini adalah salah satu National Treasure!” begitu ungkapnya pada saat menuliskan kesan dan pesan tentang Raz Collection Museum & Gallery.

Buya Sofyan Raz sangat senang atas kehadiran salah satu tokoh hukum dan guru besar di Universitas Indonesia ini.

“Pertemuan hari ini begitu berkesan, Pak Todung hadir di YPSA sebagai bentuk dukungan kepada YPSA untuk terus membangun dan mencerdaskan anak bangsa sebagai Golden Generation kita di masa mendatang,” ujarnya.

Ia berharap, semoga ini menjadi motivasi kepada YPSA, untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di YPSA dan Sumut khususnya dan Indonesia umumnya.

Di akhir pertemuan, Pembina YPSA menyerahkan buku biografi Sofyan Raz Membangun Generasi Emas, Ketua Umum YPSA serahkan buku biografi Hj. Rahmawaty Alam Terkembang Jadi Guru, dan Sekretaris Umum YPSA menyerahkan bingkisan YPSA kepada Prof Dr Todung Mulya Lubis, di ruang Sakinah gedung Internasional YPSA.(*)