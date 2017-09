Modem Double Fungsi, Smartfren Luncurkan WiFi M5 4G LTE Cat4

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Smartfren kembali meluncurkan generasi penerus dari seri Modem WiFi dan diberi nama modem WiFi M5. Berbeda dari seri sebelumnya, Smartfren modem WiFi M5, dihadirkan dengan satu kemampuan yang tidak dimiliki modem WiFi lain, yaitu dapat berfungsi sebagai power bank.

VP Brand and Communication PT. Smartfren Telecom, Derrick Surya mengatakan, hal yang paling ditakuti oleh para penikmat gaya hidup digital, khususnya digital native dan digital savvy adalah kehilangan koneksi dan juga kehabisan baterai.

"Untuk itu produk ini kami hadirkan, untuk menjadi jawaban atas kedua hal tersebut, karena di mana pun mereka berada dan apapun aktivitasnya mereka akan selalu on lewat fitur power bank, untuk mengisi ulang smartphone dan selalu terknoneksi karena didukung oleh konektivitas prima dari Smartfren 4G LTE Advanced," ujarnya Jumat (29/9/2017).

Modem WiFi M5, lanjutnya, merupakan modem WiFi berteknologi Cat4 dengan chipset Qualcomm MDM 9307.

Dengan teknologi USB on the go dan storage sharing modem WiFi M5 tentu tidak hanya memberikan kemudahan konektivitas bagi pengguna.

"Sekaligus juga, modem ini sebagai sebuah perangkat yang dapat mendukung gaya hidup kaum profesional dan juga tren bring your own device(BYOD)," ungkapnya.

Dikatakannya, hanya dengan membawa satu perangkat, pengguna dapat terkoneksi dengan internet, sekaligus sebagai USB dan juga power bank. Hal ini menjadi kemudahan yang ditawarkan oleh modem WiFi M5.

Dengan segala kelebihan yang dihadirkan, modem WiFi M5 dari Smartfren, ditawarkan dengan harga Rp 999.000.

Pembeli akan langsung mendapatkan kuota internet sebesar 150 GB berlaku 24 jam selama 1 tahun penuh, atau pilihan kedua seharga Rp 699.000. Dengan kuota internet sebesar 70 GB berlaku selama 180 hari.

Derrick menyatakan, melihat tren bahwa 35 persen online shopper berbelanja selama 1 kali setiap bulannya, untuk itu selama tahap perkenalan Smartfren modem WiFi M5 ditawarkan melalui toko online dan dapat diperoleh secara tunai maupun cicilan melalui JD.id, Dinomarket.com, Bhinneka.com, Cicil.co.id, Bukalapak, Elevenia, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, dan beberapa galeri Smartfren.

"Nah, namun nantinya Smartfren modem WiFi M5 akan dapat diperoleh di toko handphone ataupun pusat penjualan elektronik terdekat," pungkasnya.(*)