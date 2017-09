Jadwal Lengkap Siaran Langsung Akhir Pekan Ini, "Bigmatch" Chelsea Vs Man City dll

TRIBUN-MEDAN.com-Akhir pekan ini duel seru bakal terjadi dalam ajang Premier League, kasta tertinggi kompetisi Liga Inggris. Bigmatch tersaji di Stamford Bridge ketika Chelsea menjamu Manchester City, Sabtu (30/9/2017).

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, RCTI, pukul 23.30 WIB.

Hingga pekan keenam, Man City belum pernah kalah dan baru sekali meraih hasil imbang. Ini yang membuat pasukan Pep Guardiola ada di puncak klasemen sementara, unggul selisih gol atas rival sekotanya, Mancheter United.

Sementara itu Chelsea selaku juara bertahan, ada di posisi ketiga dengan raihan 13 poin. Tim besutan Antonio Conte ini hanya tertinggal tiga angka dari Man City, sehingga bisa dipastikan pertandingan nanti berlangsung ketat dan seru.

Namun Man City datang ke London tanpa striker yang sedang on-fire, Sergio Aguero. Penyerang asal Argentina ini harus menepi selama dua bulan akibat tertimpa nasib sial lantaran terlibat dalam kecelakaan mobil di Amsterdam. Aguero mengalami cedera tulang rusuk.

Secara keseluruhan, rekor pertemuan milik Chelsea. Si Biru sudah meraih 66 kemenangan dan 39 kali imbang saat melawan Man City sedangkan 52 laga berakhir dengan kekalahan.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini:

Sabtu, 30 September 2017

Liga 1

Persija Jakarta vs PS TNI, TV One pukul 18.30 WIB

Premier League

Huddesfield Town vs Tottenham Hotspur, BeIn Sport 1 pukul 18.30 WIB

West Ham United vs Swansea City, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Bournemouth vs Leicester City, BeIn Sport 2 pukul 21.00 WIB

Manchester United vs Crystal Palace, BeIn Sport 1 pukul 21.00 WIB

Stoke City vs Southampton, MNCTV pukul 21.00 WIB

Chelsea vs Manchester City, BeIn Sport 1/RCTI pukul 23.30 WIB