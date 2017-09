Mau Mudah Mengerti Anak, Begini Tips dari Nirina Zubir

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Bagi artis peran Nirina Zubir (37), keluarga zaman dahulu dan zaman sekarang memiliki pendekatan yang berbeda.

"Dulu angkatan kita ada istilah, 'Selama hidup di rumah Mama, harus dengerin aturan. Kalau sekarang (anak) balesnya pasti, 'Okay fine, aku cari uang sendiri'," ujar Nirina saat berbincang dengan wartawan di Kinosaurus, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Hal itu juga dirasakan ketika sekarang Nirina sudah punya keluarga sendiri dan juga memiliki anak, Zivara Ruciragati Sharief (7) dan Elzo Jaydn Anvaya (5).

Baca: Saat Nirina Zubir Merangkul,Terungkap Kata-kata Ringgo Agus: Hati Gua Masih Begeter Gini

"Beda itu pendekatannya. Yang lima tahun udah kritis banget. Dulu kalau orangtua bilang 'no' aja, ketakutan. Kalau sekarang, 'No, why no?’ Jadi sekarang gimana caranya mungkin masih beda sama yang dulu," ujar pemain film Heart ini.

"Dulu masih ada otoriternya. If you’re not friends with your kids, mengertinya tuh susah. Kitanya gimana caranya ikutin kecepatannya mereka. Kalau enggak, kita ketinggalan," sambungnya.

Baca: Nirina Zubir Kerja Keras demi Jadi Pembunuh Bayaran

Zaman sekarang, ketika anak-anak senang mengeksplorasi hal-hal baru, Nirina merasa sulit untuk memberi larangan pada mereka.

Apalagi, perkembangan teknologi sudah makin canggih. Ditambah lagi, anak Nirina juga sudah mulai mencoba dunia YouTube.

"Sekarang susah juga sih kalau melarang banget. Kalau Na tuh ngalarang banget (menggunakan) gadget, enggak. Karena ke depan eranya teknologi gadget everywhere, tinggal nunjukin jari," ujar Nirina.

"Kalau sekarang anak gue udah jadi YouTuber dong, dan itu lucu banget. Na ngajarin dia terus dia bilang, 'Mommy, I know'. Dan dia bilang, 'Mommy, I wanna do it in my way'," lanjutnya.(*)

berita Ini Sudah Tayang di Kompas.com dengan Judul Nirina Zubir: Kalau Tak Berteman dengan Anak, Mengertinya Susah