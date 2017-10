Garansi Mesin, Shell Perkenalkan Shell Helix Extended Warranty di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Shell Lubricants Indonesia kembali memperkenalkan produk inovasi terbarunya untuk para pelanggan setia di Medan. Kali ini, Shell memperkenalkan program Shell Helix Extended Warranty

Regional Sales Manager PT Shell Indonesia, Adrinal Muluk, disela-sela acara gathering dengan pemilik bengkel dan toko di Hotel JW Marriot Medan, mengatakan, Shell Helix Extended Warranty tersebut merupakan program garansi mesin gratis kepada pemilik kendaraan yang mesin mobilnya menggunakan pelumas sintetik Shell Helix.

Baca: Dor! Pejambret Tersungkur, Tembakan Polisi Tepat Menyasar di Kaki

Baca: TEROR lagi di Kota Medan! Usai Nobar Film G30S PKI, Rumah Ini Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov

"Program Shell Helix Extended Warranty menawarkan jaminan hingga 10 tahun atau 200ribu kilometer terhadap atau dari kegagalan serta kerusakan mesin yang diakibatkan penggunaan pelumas Shell Helix," ujarnya, Minggu (1/10/2017).

Ia menerangkan, pelumas Shell Helix ada beberapa varian yaitu Shell Helix Ultra professional OW-40, Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix HX8 Professional OW-20, Shell Helix HX8 5W-30 dan juga Shell Helix Astra 5W-30.

"Ada 14 komponen mesin yang dijamin dalam program Shell Helix Extended Warranty tersebut yaitu Piston and Piston Ring, Crankshaft and Bearings, Connecting Rods, Connecting Road Bearings, Gudgeon Pin, Valves, Engine Block, Cylinder Head, Timing gear and Chains, Camshaft and Bearings, Cylinder Liner/Bore, Turbocharger, Cam Followers, Timing Belt jika rusak diakibatkan oleh kerusakan mesin akibat pelumas," terangnya.

Ia menjelaskan, program Shell Helix Extended Warranty mensyaratkan para pemilik kendaraan mengganti pelumas mesin mobilnya di tempat yang memberikan layanan program Shell Helix Extended Warranty yang bekerjasama dengan Shell Lubricants Indonesia.

"Selain itu, para pemilik kendaraan juga dapat membeli dan mengganti produk pelumas Shell Helix tersebut di tempat atau toko yang memberikan layanan program Shell Helix Extended Warranty yang bekerjasama dengan Shell Lubricants Indonesia," jelasnya.