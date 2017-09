Tampil Tanpa Busana, Begini Pesan Mendalam yang Ingin Disampaikan Artis Hollywood Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Hollywood Bella Thorne baru saja mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi bintang cover majalah GQ Mexico terbaru.

Melalui Instagram pribadinya, Bella mengunggah foto dirinya tanpa mengenakan busana.

Baca: Awkarin Alami Hal Miris saat Jadi Model dalam Mens Fashion week 2017, Netizen Malah Ngakak

Baca: Berikan Klarifikasi Mengenai Wajah Tirusnya, Jawaban Inul Daratista Malah Jadi Tertawaan Netizen

Baca: Jadi Artis di Malam Hari,Tak Disangka Dara Cantik Ini Jual Angkringan di Siang Hari

Artis 1 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki permintaan khusus untuk tidak mengedit fotonya.

Dengan memperlihatkan seluruh tubuhnya tanpa editan, Bella Thorne menyampaikan pesan mendalam untuk setiap wanita.

Dalam caption-nya, Bella menulis:

"I specifically asked for no re touching on this photo, and lemme tell you I have insecurities, about pretty much everything. That's natural & that's human. You might look at this photo and think oh shush bella, but just know everytime someone looks in the mirror they simply don't see what everyone else sees. Know that it's completely normal to feel insecure and it's accepted. honestly I wish everyone talked more about their insecurities so more people in the world could know they aren't alone. That it's ok. As a public persona you know naturally that everytime you shoot with a magazine there is always small retouching. Cuz yeah if they show my acne scars or a wrinkle in my forehead or my teeth aren't perfectly white, people will look at the photo and say no she's not perfect and usually most people don't want the public trashing and I get it, But fuck it I'm here to tell you that's right I'm not FUCKING PERFECT. IM A HUMAN BEING AND IM REAL. So hip hop your asses over the fence and GET OVER IT. @gqmexico"

Meski telah menjadi seleb ternama, Bella ingin para penggemarnya tahu bahwa ia juga memiliki satu hal yang tidak membuat nyaman atau membuatnya tidak percaya diri.

Namun, hal itu tidaklah menjadi masalah karena hal itu alami, seperti itulah manusia.

Bella ingin menyadarkan semua orang memiliki ketidakpercayaan diri pada bagian tubuh tertentu adalah normal dan hampir semua wanita mengalaminya.

Bella Thorne (Instagram/bellathorne)

(TribunStyle.com, Tiara Shelavie)

Berita Ini Sudah Tayang di Tribunstyle.com dengan Judul Foto Tanpa Busana untuk Cover Majalah, Seleb Hollywood Ini Sampaikan Pesan Mendalam pada Wanita