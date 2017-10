Jawaban Agnez Mo Setelah Dianggap Netizen Terlalu Tampil Seksi di Video Klip Terbarunya

Agnez Mo dalam video klip Long As I Get Paid

TRIBUN-MEDAN.COM - Agnez Mo baru saja kembali dengan karya terbarunya.

Beberapa waktu lalu, Agnez merilis video klip dari single barunya, "Long as I Get Paid".

Tak perlu waktu lama, banyak yang langsung menyukai video klip terbaru itu hingga sempat menjadi trending no.1 di Youtube.

Dalam video tersebut Agnez terlihat menggunakan busana yang begitu kental dengan Indonesia.

Dirinya tampak menggenakan busana dengan motif batik.

Meski menggunakan konsep tradisional, video klip tersebut juga memiliki kesan yang sangat modern.

Video klip tersebut banjir pujian dari berbagai pihak.

Namun tak dapat dipungkiri, video klip tersebut juga menimbulkan kritik.

Kritikan tersebut mengarah pada gerakan-gerakan Agnez yang cukup berani dalam video klip tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Agnez menjelaskan konsep di balik video klip tersebut.

"Lagu 'Long as I Get Paid' lagu yang memang lebih dark, lebih edgy. Di video klip ini saya berusaha jujur tentang apa yang saya rasakan pada saat saya membuat storyboard-nya. Yang pengin saya tampilkan mereprentasikan apa yang ada dalam diri saya, yaitu Yin dan Yang-nya harus keluar," ujarnya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Agnez mengaku sebagai pribadi yang konservatif sekaligus liberal.

Dirinya juga sangat ingin menjunjung tinggi budaya Indonesia namun dengan gaya modern.

Agnez mengaku sengaja menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam video klip tersebut.

"Saya memang kepenginnya itu menggabungkan unsur modern dan tradisional. Attitude tetap harus, walaupun tradisional, tapi ada dagger (belati), knife. Udah gitu ada kacamata, itu menggabungkan tradisional sama modern," kata Agnez.

"Jadi makanya dalam video klip ini antara reality sama fantasy kaya jadi satu gitu loh. Either fancy or reality," katanya lagi.

Penyanyi 31 tahun sengaja mencampurkan tradisional dengan konsep modern agar para penonton dari kalangan muda tidak bosan.

Sehingga, dirinya sebisa mungkin menyajikan konsep tradisional dengan cara yang berbeda.

"Jadi supaya saya bisa menaikkan atau membawa push attention buat tradisionalnya, saya harus membawakan itu dengan cara tidak membosankan, which is 'Long as I Get Paid' itu adalah cara yang tidak membosankan untuk membawa apa culture dari Indonesia," kata Agnez seperti dikutip dari Kompas.com.

Meski baru dirilis sepekan lalu, video klip tersebut sudah disaksikan lebih dari 9 juta pengguna Youtube.

Hingga kini, video klip itu juga masih masuk sebagai trending no.8 di Youtube.

(TribunWow.com/Claudia N)