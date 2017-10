Penampakan Tempat Bulan Madu Raisa dan Hamish Daud di Pulau Maladewa, Netizen Baper!

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Raisa Andriana (27) dan aktor Hamish Daud Wyllie (37) sedang berbulan madu di Maldives.

Mereka menghabiskan waktu bulan madu di resor mewah Club Med Finolhu.

Dari akun Instagram Raisa @Raisa6690, ia mengunggah dua foto dengan lokasi Club Med Finolhu.

Raisa menunggah foto dari dalam kamar dengan pemandangan laut, burung, dan anak-anak sedang berenang.

"I live for lazy afternoons like this. @clubmedfinolhu @id.clubmed," tulis Raissa di keterangan Instagram yang diunggahnya, Jumat (29/9/2017).

Instastory Raisa juga tampak mengabadikan pemandangan laut biru dan area pantai berpasir putih. Selain itu, ia juga merekam Hamish sedang menyantap makanan di teras tempat mereka menginap.

Dok. Club Med Finolhu Interior salah satu tipe vila Club Med Finolhu.

"Akomodasi ramah lingkungan mewah di sebuah pulau pribadi di Maladewa. Finolhu Villas mendefinisikan ulang surga yang terletak di lingkungan alam yang indah, vila-vila Finolhu penghargaan adalah sebuah oase ketenangan dan privasi yang akan mengambil nafas Anda pergi," demikian keterangan tertulis seperti dikutip dari laman resmi Club Med Finolhu.

Club Med Finolhu terletak di Oulau Gasfinolhu di Samudera Hindia. Club Me Finolhu memiliki 52 villa dengan ukuran 151 sampai 168 meter persegi yang terletak di tengah laut maupun di pulau.

Vila-vila Club Med Finolhu didesain oleh arsitek dari Jepang yakni Yuji Yamazaki dan desainer interior dari Perancis, Meriem Hall.

Mereka mendesain vila dengan meliputi empat tema yaitu cantik, alami, elegan, dan kenangan.