Sekjen PP ISNU Sebut Isu Kebangkitan PKI Cuma Dagangan Politik Tertentu

TRIBUN-MEDAN.COM - Isu kebangkitan PKI dinilai hanyalah dagangan politik semata. Pasalnya, jika mau jujur, ideologi komunisme sudah tidak laku, tidak ada peminatnya, apalagi di kalangan generasi milenial.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, M Kholid Syeirazi, dalam tulisannya yang berjudul "Tentang Isu Kebangkitan PKI", menyatakan tidak percaya PKI akan bangkit.

Ia bertanya, apakah gampang menjadi komunis. Prinsip komunisme, tuturnya, from each according to his ability, to each according to his needs atau aslinya dalam bahasa Jerman, jeder nach seinen Fehigkeiten, jedem nach seinen Bederfnissen.

Dalam bahasa Indonesia kalimat itu kurang lebih berbunyi, "Setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, setiap orang mendapat sesuai kebutuhannya".

Contoh mudahnya, ujarnya, jika Anda doktor, lulus S-3 luar negeri, tidak usah pamer ijazah. Jika anak Anda cuma satu, Anda tak berhak mendapat bayaran lebih tinggi daripada tukang parkir lulusan SMP yang anaknya lima. Itu adil dalam perspektif komunisme.

Atas dasar prinsip komunisme yang "sama rata, sama rasa" itu, Kholid yakin ideologi komunisme usang sudah tidak laku lagi.

Komunisme, kata Kholid, punya mimpi, 'kaya bersama atau miskin bersama'. Padahal, tegasnya, dalam kehidupan ini tidak ada masyarakat yang bisa tumbuh dan berkembang jika tidak ada kompetisi. Tanpa kompetisi, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, tidak ada kemajuan.

Kompetisi, tutur Kholid, adalah kodrat manusia. Islam juga mengajarkan orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Akan tetapi, kompetisi juga harus tandem dengan koperasi. Ini merupakan ajaran tawassuth dalam Islam yang tercermin dalam pasal 33 UUD 1945.

Kholid mengatakan, ajaran komunisme yang utopis tidak pernah ada dalam praktik sejarah. Di Uni Soviet, Lenin mendirikan negara sosialis. Ajaran Karl Marx dimodifikasi menjadi: setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, setiap orang mendapat sesuai dengan prestasinya.