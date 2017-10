Trending, Keponakan Penyanyi Emilia Contessa Maharasyi Diperebutkan Miley Cyrus dan Jennifer Hudson

TRIBUN-MEDAN.COM - Sebuah video yang masuk dalam daftar Youtube trending memperlihatkan aksi seorang penyanyi Indonesia saat unjuk gigi di sebuah ajang pencarian bakat Amerika Serikat, Minggu (1/10/2017).

Video berjudul "The Voice 2017 Blind Audition - Maharasyi: “Tell Me Something Good”" tersebut diunggah oleh akun resmi The Voice, Selasa (26/9/2017).

Hingga berita ini dikeluarkan, video berdurasi 3 menit 50 detik itu telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

Dalam video itu penyanyi bernama Maharasyi Hansa menunjukkan kebolehannya lewat tembang berjudul Tell Me Something Good milik Chaka Khan.

Dirinya bernyanyi di balik punggung empat penyanyi kelas dunia: Adam Levine, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, dan Blake Shelton.

Belum selesai menyanyi, wanita yang diketahui adalah keponakan Emilia Contessa itu membuat Jennifer Hudson membalikkan kursinya.

Sambil menggoyangkan kepalanya mengikuti irama musik, Jennifer tampak terpana melihat penampilan Maharasyi.

Tak lama kemudian Miley Cyrus ikut memencet tombol dan memutar kursinya menghadap panggung.

Miley tampak melotot sambil tersenyum saat melihat Maharasyi berdendang di atas panggung.

Tak hanya dipilih oleh Miley Cyrus dan Jennifer Hudson, gadis berkulit eksotis itu juga mengantongi pujian dari Adam Levine.