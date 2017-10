Yuk Intip Lokasi Bulan Madu Raisa dan Hamish Daud di Maladewa

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Raisa Andriana (27) dan aktor Hamish Daud Wyllie (37) sedang berbulan madu di Maldives.

Mereka menghabiskan waktu bulan madu di resor mewah Club Med Finolhu.

Dari akun Instagram Raisa @Raisa6690, ia mengunggah dua foto dengan lokasi Club Med Finolhu.

Raisa menunggah foto dari dalam kamar dengan pemandangan laut, burung, dan anak-anak sedang berenang.

"I live for lazy afternoons like this. @clubmedfinolhu @id.clubmed," tulis Raissa di keterangan Instagram yang diunggahnya, Jumat (29/9/2017).

Instastory Raisa juga tampak mengabadikan pemandangan laut biru dan area pantai berpasir putih. Selain itu, ia juga merekam Hamish sedang menyantap makanan di teras tempat mereka menginap.