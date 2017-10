Syahrini Posting Foto Kebersamaannya dengan Pria Bule, Netizen: Lha, Itu Kok Ada yang Nongol

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis cantik Indonesia nan glamor. Di setiap penampilannya, ia selalu tampil beda dan menyita perhatian publik.

Ia adalah Syahrini (incess). Artis asal Bandung, Jawa Barat yang berusia 35 tahun ini dikenal berhubungan dekat dengan selebriti dunia dan para pesohor ternama dunia. Salah satunya adalah DJ internasional, Dash Berlin.

Syahrini kerap menemaninya manggung atau liburan. Bahkan, digosipkan memiliki hubungan khusus.

Namun, baik Syahrini maupun Dash Berlin membantah hal itu dan mengaku hanya teman baik.

Dash pernah mengungkapkan perasannya, bahwa ada chemistry antara dirinya dan Syahrini.

“Saya ada chemistry yang baik dengan Syahrini hanya sebagai teman, kita profesional, dan saling menghormati,” ujarnya.

DJ asal Belanda itu juga tak malu memuji kecantikan dan sikap Syahrini padanya.

“Dia sosok yang cantik, saya sangat respect dengannya, dia sangat baik personalitinya, dan sangat humble,” tambahnya.

Dari unggahan foto bersama Incess di akun Instagram, Sabtu (30/9/2017), nampaknya Dash Berlin kembali berkunjung ke Indonesia.

Ia tampak ditemani Syahrini hingga makan pancake durian bareng. "Sayang Thanks For Dropped By At @bandungprincesscake ... For The Endless Support And Beautiful Friendship All These Years ... To Many More Years To Come And Cheerful Moments Together @dashberlin Sayang !!" tulisnya.