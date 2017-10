Telkomsel Kembali Gelar IndonesiaNEXT di Kota Medan, Tonton Videonya

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - IndonesiaNEXT kembali hadir menyapa anak-anak muda Indonesia.

Mengambil tema Get Ready to Be The Next, Telkomsel menggelar roadshow IndonesiaNEXT 2017 di enam kota.

"Ada enam kota yang diadakan IndonesiaNEXT yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Di Medan diadakan di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU)," ujar General Manager Youth and Community Area Sumatera, Nurcahyo Priyadi, Selasa (3/10/2017).

Ia menerangkan, IndonesiaNEXT merupakan program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan keahlian mahasiswa dalam menghadapi persaingan global yang lebih kompetitif.

"Roadshow IndonesiaNEXT 2017 diisi dengan rangkaian acara berupa seminar yang memberikan inspirasi bagi para mahasiswa, pelatihan kompetensi dan ditutup dengan program ujian sertifikasi tingkat nasional dan internasional," terangnya.

Ia menjelaskan, di tahun 2016 tidak kurang 3.800 peserta dari 344 kampus negeri dan swasta di seluruh Indonesia telah mengikuti program sertifikasi yang didukung oleh berbagai lembaga sertifikasi terpercaya ini, baik skala nasional maupun internasional.

“Saat ini millennials memiliki tantangan yang cukup besar dalam dunia kerja, mengingat persaingan yang sangat kompetitif. Untuk itu program IndonesiaNEXT dihadirkan untuk dapat menjawab kebutuhan tersebut, di mana sertifikasi merupakan salah satu modal mereka ketika memasuki dunia kerja," jelasnya.

Ia menuturkan, melalui pengembangan kemampuan dan pengetahuan, IndonesiaNEXT dapat meningkatkan daya saing mahasiswa, bahkan hingga ke tingkat global.(*)