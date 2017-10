Unggah Video di Instagram, Joe Taslim Malah Timbulkan Perdebatan, Ada Apa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor laga Joe Taslim mengunggah ulang sebuah video animasi dari sebuah akun di Instagram.

Yang mana dalam video singkat itu memperlihatkan banyaknya hewan dan tumbuhan yang digunakan oleh manusia.

Dengan animasi seorang yang digambarkan manusia berjalan lurus.

Sembari memegang senjata, tiap kali bertemu dengan hewan.

Manusia tersebut mengambil bagian dari hewan tersebut dan menggunakannya.

Tak terkecuali tumbuhan yang dijadikan kertas oleh manusia.

Video berjudul "Earth Was Created for All Life, Not Just Human Life" itu membuat banyak pengikut Joe Taslim berkomentar.

Banyak yang sadar akan sindirian video ini, akan tetapi ada yang berkomentar beda.