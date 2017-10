Wow, Tulisan Nikita Mirzani usai Sidang Cerai Nafa Urbach Banjir Dukungan, Kenapa?

TRIBUN-MEDAN.com -

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Nikita Mirzani sempat berfoto mesra dengan Zack Lee.

Foto tersebut mencuat beberapa bulan yang lalu sebelum gugatan cerai Nafa Urbach.

Akibatnya, Nikita dituduh banyak pihak sebagai orang ketiga.

Ia dituduh sebagai penyebab Nafa dan Zack Lee bercerai.

Satu hari setelah sidang perceraian Nafa Urbach dan Zack Lee, ternyata juga ada postingan di Instagram Nikita yakni @nikitamirzanimawardi_17.

Nikita Mirzani dan Zack Lee dalam video yang diunggah di akun Snapchat, Jumat (14/10/2016) dini hari. (IST/Snapchat)

Ia menulis pesan dalam bahasa Inggris yang berisi pernyataan bahwa seseorang bisa lelah dengan kehidupan mereka.

Nikita nampaknya merasa bahwa ia menanggung beban lebih.

Namun ia merasa bahwa ia tidak boleh menyerah meskipun cobaan yang dihadapi begitu berat.

Dalam caption, ia menulis: "Cry, Forgive, Learn. Move On. Let your tears water the seeds of your future happiness."