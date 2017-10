Beri Garansi 10 Tahun Penggunaan Pelumas, Shell Helix akan Ganti Kerusakan Mesin

TRIBUN-MEDAN.com - Shell Lubricants Indonesia mengadakan gathering dengan mengundang sekitar 50 pemilik toko dan bengkel yang ada di sekitar Medan.

Regional Sales Manager PT Shell Indonesia, Adrinal Muluk, di sela-sela gathering, menuturkan, acara yang diadakan di Hotel JW Marriott Medan tersebut mengambil tema Pentingnya Pelumas Sintesis untuk Menjaga Performa Mesin.

"Gathering tersebut bertujuan untuk memperkenalkan lebih jauh program garansi mesin Shell Helix Extended Warranty," tuturnya, Rabu (4/10/2017).

Baca: ITM Ikuti Shell Eco Marathon ke Singapura

Ia menerangkan, kegiatan gathering tersebut juga bertujuan menekankan pentingnya pelumas sintetik bagi kendaraan.

"Melalui acara tersebut, Shell Lubricants Indonesia ingin memperkenalkan dan menjelaskan lebih jauh mengenai program Shell Helix Extended Warranty kepada mitra Shell yaitu pemilik bengkel dan toko," terangnya.

Ia menjelaskan, di acara gathering tersebut, Shell Lubricants Indonesia memperkenalkan produk inovasi terbarunya yaitu program Shell Helix Extended Warranty di Medan.

“Shell Helix Extended Warranty tersebut merupakan program garansi mesin yang memberikan secara gratis kepada pemilik kendaraan yang mesin mobilnya menggunakan pelumas sintetik Shell Helix,” jelasnya.

Ia menuturkan, program Shell Helix Extended Warranty menawarkan jaminan hingga 10 tahun atau 200 ribu kilometer terhadap atau dari kegagalan serta kerusakan mesin yang diakibatkan penggunaan pelumas Shell Helix.

”Pelumas Shell Helix ada beberapa varian yaitu Shell Helix Ultra professional OW-40, Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix HX8 Professional OW-20, Shell Helix HX8 5W-30 dan juga Shell Helix Astra 5W-30,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, ada 14 komponen mesin yang dijamin dalam program Shell Helix Extended Warranty tersebut yaitu Piston and Piston Ring, Crankshaft and Bearings, Connecting Rods, Connecting Road Bearings, Gudgeon Pin, Valves, Engine Block, Cylinder Head, Timing gear and Chains, Camshaft and Bearings, Cylinder Liner/Bore, Turbocharger, Cam Followers, Timing Belt jika rusak diakibatkan oleh kerusakan mesin akibat pelumas," terangnya.

“Program Shell Helix Extended Warranty mensyaratkan para pemilik kendaraan mengganti pelumas mesin mobilnya di tempat yang memberikan layanan program Shell Helix Extended Warranty yang bekerjasama dengan Shell Lubricants Indonesia,” ungkapnya.

Ia mengatakan, selain itu, para pemilik kendaraan juga dapat membeli dan mengganti produk pelumas Shell Helix tersebut di tempat atau toko yang memberikan layanan program Shell Helix Extended Warranty yang bekerjasama dengan Shell Lubricants Indonesia.

“Setiap pembelian produk Shell Helix dari bengkel tidak resmi tidak dapat dimasukkan sebagai pembeli untuk program Shell Helix Extended Warranty dan dapat berakibat pada penonaktifan garansi serta pembatalan keikutsertaan pemilik kendaraan dari program tersebut,” katanya.