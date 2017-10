Dulu Terkenal dan Seksi, Kini Kehidupan Mantan Artis Remaja Ini Bikin Miris

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Amanda Bynes sangat terkenal di tahun 2000-an.

Dirinya terkenal di kalangan anak muda karena membintangi film-film remaja.

Misalnya What A Girl Wants, She's The Man, hingga Hairspray.

Dalam What a Girl Wants dirinya bahkan beradu akting dengan Colin Firth, aktor papan atas Inggris.

Namun, gadis berambut pirang ini sudah tidak lagi membintangi film selama 7 tahun.

Film terakhir yang dibintanginya adalah Easy A di tahun 2010.

Amanda Bynes dulu / los40.com ()

Namun, namanya tetap sering masuk tabloid gosip karena tingkah lakunya yang bikin kasihan!

Amanda Bynes dikabarkan depresi berat hingga menimbulkan banyak masalah.