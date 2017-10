Ini Dia 5 Fakta Bang Napi, Sosok Fenomenal yang Belum Banyak Diketahui Orang

TRIBUN-MEDAN.com - Arie Hendrosaputro yang dikenal dengan nama Bang Napi dengan slogan khasnya dalam program berita kriminal Sergap RCTI dikabarkan telah meninggal dunia.

Melansir dari sebuah postingan akun Instagram pembawa acara berita, Atika Suri @atikasuri_w, kabar duka ini beredar.

Baca: Setelah Ajukan Banding, Atalarik Syah Justru Unggah Foto Bareng Perempuan Ini

Baca: Postingan Menohok Caca Mantan Istri Andika Kangen Band, Sindiran Pedas Pelakor

Baca: Sosok di Balik Persetubuhan Bawah Umur hingga Siswi SMA Melahirkan di Toilet, Nih Kronologi Lengkap

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun.. may you rest in peace my friend Arie Hendrosaputro a.k.a bang Napi#bangnapi#seputarindonesia#rcti," tulis caption.

Kabar mengatakan bahwa penyebab kepergian Arie karena sakit.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian penyebab Arie meninggal karena penyakit apa.

Dibalik sosoknya, Bang Napi memiliki fakta mengejutkan dan jarang diketahui banyak orang.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta selengkapya

1. Editor TV