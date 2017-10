Asmirandah Ulang Tahun, Ini Kejutan Romantis yang Diberikan Suami

TRIBUN-MEDAN.com-Hari ini (5/10/2017) Asmirandah tengah berulang tahun ke-28.

Sebagai seorang suami, Jonas Rivanno memberikan kejutan romatis untuk sang istri.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram Asmirandah, @asmirandah89, melalui fitur Instastory membagikan foto berupa dua buah buket bunga yang berbeda.

"My Jesus Christ, thank you for all your blessings to me and my family," tulis Asmirandah seperti dikutip Grid.ID, Kamis (5/10/2017).

Buket bunga untuk Asmirandah

Selain itu, Asmirandah kembali membagikan buket bunga lain yang berbeda.

Pada buket bunga tersebut, terselip sebuah surat yang berisi beberapa kalimat.

"Happy birthday my lovely wifey!

May your days be filled with lots of joys, blessings and favor from God, our Lord Jesus will give you more surprises, more amazing things, more miracles.

It's time to cherist all the moments we've been through, and celebrate all the great things ahead f us.

I'm a proud man to have you.

Love," tulisan pada surat pada foto unggahan Instastory akun Instagram @asmirandah89 seperti dikutip Grid.ID, Kamis (5/10/2017).

Buket bunga dari Jonas Rivanno untuk Asmirandah

So sweet!

Selamat ulang tahun, Asmirandah!

(Grid.id/Deshinta Nindya A)