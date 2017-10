Bentuk Tubuhnya Sering Dikomentari, Audy Item Berikan Jawaban Menohok

TRIBUN-MEDAN.com - Akhir-akhir ini, penyanyi Audy Item sering mendapat komentar mengenai bentuk tubuhnya yang lebih berisi.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Audy masih aktif bernyanyi beberapa tahun lalu.

Namun, Audy menanggapi komentar tersebut dengan santai.

"Itu orang-orang enggak ada kerjaan itu. Enggak ada yang marah," ucap Audy saat ditemui di Wisma GKBI, Rabu (4/10/2017) sore.

Ibu satu anak ini merasa tak ada yang salah dengan badannya dan merasa nyaman dengan itu.

"I'm fine with me. Nothing wrong with me. Kalau orang beranggapan gemuk lah, gendut lah, it's my body!" ujar Audy.

Menurut dia, meski berat badannya tak ideal seperti perempuan kebanyakan, Audy tetap percaya diri, misalnya untuk tampil bernyanyi di panggung.