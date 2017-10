Maia Posting Foto Kemesraan dengan Pria Bule, Netizen Kok Ribut?

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa tahun setelah bercerai dengan Ahmad Dhani, kemudian dikabarkan dekat dengan seorang pengusaha bernama, Irwan Mussry sejak dua tahun belakangan, kisah percintaan Maia Estianty belum banyak berubah.

Namun kabar terbaru menyebutkan, kini Maia-- sapaan akrab Maia Estianty-- tengah menjalin hubungan dekat dengan pria bule, bernama Michael Coste, seorang eksekutif merek tas ternama.

Kabar tersebut beredar usai Maia mengunggah sejumlah foto bareng dengan Michael ke akun instagramnya, @maiaestiantyreal, Rabu (4/10/2017) malam.

Dalam foto tersebut, Maia terlihat berfoto mesra dengan posisi tubuh saling bersandar.

Akibatnya banyak warganet menganggap bahwa Maia dan Michael memiliki hubungan dekat karena menafsir suasana romantis dengan warna merah terang.

Maia juga terlihat sumringah dengan pipi merah merona.

"Unforgettable moments with our best friend in Paris, best of the best @michaelcostefr and charming @nico4music . Happy birthday once again Nico !!! we love you both. And also my beautiful partner and best friend forever @diyen168 #celebratingbirthday #maiaestianty #diarymaia #paris #bff," tulis Maia dalam postingannya.

Belum ada keterangan resmi dari Maia terkait kabar tersebut.

Hanya saja, dalam kolom komentar Maia membalas jika Michael dan Nico, sahabat Micahel disebutnya selalu spesial di hatinya.

"@michaelcostefr You and Nico always so special in my heart...," tulis Maia membalas komentar Michael 'Any moment with you is special' yang disertai lambang hati diakhir tulisan.

Para penggemar Maia-sapaannya, berharap agar mantan istri Ahmad Dhani itu dapat cepat meresmikan hubungan mereka.

Misalnya @aprlnidwt yang menggoda Maia jika Michael merupakan orang spesial bagi Maia.

"Ciye bunda someonenya yaa @maiaestiantyreal," tulis remaja berkerudung itu.

Begitu juga Marry lewat akun @marry_anne_dhana yang menilai jika Ibu dari Ahmad Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi dan Abdul Qodie jaelani itu sangat serasi bersama Eksekutif merek tas ternama itu. "Cucokk," tulisnya singkat.

Namun tidak berselang lama, postingan yang disukai sebanyak 36.619 dan dikomentari ratusan netizen hingga Kamis (5/10/2017) itu memicu perdebatan antar netizenyang diduga merupakan pengagum Maia dengan penggemar Mulan Jameela.

Adu komentar terlihat dipicu dari sejumlah komentar miring dari netizen yang diduga merupakan penggemar Mulan Jameela yang menganjurkan Maia harus move on pasca dicerai Ahmad Dhani sejak 23 September 2008 silam.

Seperti percakapan @wulandarirohma yang berharap hubungan Maia dengan Michaeldapat langgeng.

"Smoga langgeg iya Bunda maia seperti bisnis nya..," tulis @wulaohma yang dibalas @herawati.riana28 '@wulandarirohma di baca captionnya mba bff (best friend forever) mba'.

Komentar lainnya disampaikan oleh @ucihasasuke89 yang menghaku bosan dengan kabar percintaan Maia, sementara hingga kini maia belum juga menikah.

"Bosen dinikahin jg kaga," tulis @ucihasasuke89 yang dibalas @ri2ratih '@ucihasasuke89 Sirik!!!, ngakunya jg best friend.. Bukan kekasih... Weeekk gagal paham'.

Komentar @ri2ratih pun dibalas @ucihasasuke89 yang mengaku tidak cemburu, tetapi Maia yang menurutnya dekat dengan sejumlah pria justru tidak pernah dinikahi.

"Bukanya sirik bunda katanya deket sana sini tp ga perna dinikahin," balas @ucihasasuke89 yang dibalas berturut-turut oleh @kdandira_.

"@ucihasasuke89 namanya jg teman masak dinikahin adehhhhhh logika yak," balasnya.

'@ri2ratih, gak ngrti dy sama captionya, wajarlah gagal paham wkwk,' tulisnya lagi.

Sementara @tony_bourdin mendukung komentar @ucihasasuke89 yang menurutnya tidak perlu menikah lagi dan menikmati kebahagiaan tanpa batasi pernikahan.

"@ucihasasuke89 lebih baik gitu... Gausah nikah lagi.... Nikmatin kebahagiaan tanpa batas.... Hahaha," tulisnya.

Komentar @ucihasasuke89 pun dibalas @agnesmiller7141 yang menyinggung Mulan Jameela yang tidak dinikahi ahmad Dhani secara resmi.

"@ucihasasuke89 dari pada si babu di tunggangin berkali2 Ampe bunting tapi gk di Sahin (nikahi)," tulisnya yang segera dibalas @ucihasasuke89 'setidaknya dia uda bahgia punya suami dan abak yg mencintainya itu lah hidup yg sempurna yg sesungguhnya klw bahagia happy diluar tp hati kesepian itu menyedihkan. Bunda move on dan nikah dong sm orang yg suka sm bunda'.

"tau dari mana hidupnya kesepian ??

Maia Estianty adalah seorang musikus sekaligus pengusaha.

Selain bernyanyi, Maia juga terjun ke dunia artis dan menjadi salah satu pemeran komedi Extravaganza di Trans TV tetapi kemudian berhenti, lalu melanjutkan berperan di drama sit-kom OB di (RCTI) untuk beberapa episode.

Maia yang juga pernah ambil bagian dalam film Tjokroaminoto - Sang Guru Bangsa besutan Garin Nugroho, adalah mantan istri musikus Ahmad Dhani.

Setelah berumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai tiga anak Maia resmi bercerai dengan pada 23 September 2008.(*)

Artikel sudah tayang di Wartakotalive.com dengan judul: Maia Foto Bareng Michael, Netizen Ribut.