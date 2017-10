Reaksi Menohok Angga usai Dewi Perssik Beri Jam Tangan Seharga 400 Juta di Depan Penonton

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut Dewi Perssik, menurut pihak KUA Sumber Sari di Jember, Jatim, sudah menikahi Angga Wijaya pada 10 September 2017.

Namun sampai kini Dewi Perssik alias Depe belum membenarkan kabar itu.

Di tengah ramainya kabar tersebut , Dewi Perssik mengumumkan melalui akun Instagram pribadinya bahwa ia akan buka-bukaan di acara Pesbukers.

Baca: Benarkah Tak Ada Lagi Polisi Baik? Lihat Sosok dan Fakta yang Dilakukan Para Polisi Ini

Baca: Alamak, Beredar Video Paspampres Hadiahi Anak Alay Bogem Mentah kala Mencoba Rangkul Jokowi

Baca: Alamak, Imbas Lupa Pakai Celana Dalam, Organ Intim Pengantin Perempuan Ini Dimasuki Hewan

Baca: Seminggu Lahirkan Bayi Diduga Hasil Kecelakaan, Artis Cantik Ini Langsung Bikin Heboh Lagi

Namun, kenyataannya, pedangdut seksi itu tak mengiyakan dan tak juga membantah saat rekan-rekannya di Pesbukers mengkonfirmasi pernikahannya, Rabu (4/10/2017).

Dewi Perssik justru memberi kejutan buat Angga Wijaya, yang berulang tahun Rabu (4/10/2017).

Bukan cuma kue, artis yang akrab disapa Depe itu juga memberikan kado spesial untuk manajernya tersebut.

Baca: Ingat Si Manis Jembatan Ancol? Artis Jelita Ini Bikin Heboh Jagat Maya karena Postingannya

Baca: Viral, Video Pengakuan Mengagetkan Eks Cakrabirawa yang Masih Hidup Menyasar G30S/ PKI

Baca: Kala Foto Polisi Cantik nan Aduhai Ini Viral, Warganet Justru Gaduh Bahas Anunya Apa

Baca: Dua Foto Penumpang Kereta Ini Bikin Ngakak, Wajahnya Disebut Tak Asing Lagi

Penumpang Commuter Line. (Facebook) (Facebook)

"Dia pernah nanya aku sukanya apa, aku jawab ya kalau enggak sepatu bola, ya aku bilang jam tangan," ujar Angga dalam siaran langsung Pesbukers.

"Aku enggak tahu kalau dia mau ngasih ini," katanya menambahkan.

Dewi Perssik lalu memperlihatkan jam tangan mewah tersebut kepada penonton dan mengatakan bahwa harganya mencapai Rp 400 juta.

Mantan istri Saipul Jamil itu kemudian mengatakan, "Apapun adanya dirimu ya aku hanya butuh kesetiaan."

"Saksi ya?"

"Katanya dia mau nemenin saya setiap hari, mendukung karier saya."

Mendapat hadiah jam tangan mewah berharga ratusan juta itu, Angga kemudian mengunggahnya di akun Instagram pribadinya dengan ucapan terima kasih.

"Thank you so much my rib @dewiperssikreal for gift (emoji hati, Red)."

"Really love this watch," demikian Angga Wijaya menulis.

Nova.Grid.ID/Firli Athiah Nabila

Berita Ini Sudah Tayang di Grid.id dengan Judul Dewi Perssik Belikan Angga Wijaya Kado Jam Tangan Seharga Rp400 Juta, Seperti Apa Sih Jamnya?