Dikaitkan Dalam Perceraian Nafa Urbach dan Zack Lee, Ratu Meta Berikan Pengakuan Mencengangkan

TRIBUN-MEDAN.com - Artis peran dan pedangdut Ratu Meta kaget dirinya disangkut pautkan dalam perceraian penyanyi dan bintang sinetron Nafa Urbach, bersama dengan aktor Zack Lee.



Pasalnya, wanita yang akrab disapa Meta itu sempat diberitakan memiliki kedekatan dengan Zack Lee, dimana sempat beredar sebuah Video mereka sedang bersama.

"Aku juga enggak tahu sih kenapa bisa disangkut pautin. Aku juga kaget kenapa harus aku yang disangkut pautin," kata Ratu Meta ketika ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).

Ratu Meta ketika ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Kalau soal Video itu sih emang benar terjadi tahun 2016. Itu aku ketemuan memang disalah satu tempat di Jakarta Selatan," tambahnya.



Meta mengungkapkan, dirinya juga kesal karena terlibat atau disangkut pautkan dengan permasalahan perceraian Zack dan Nafa.



"Kenapa sih aku yang dibawa-bawa begini. Kalau aku dekat sama dia (Zack Lee) kenapa sih mau tau banget, kenapa sih mau ribet banget. Jangan mentang-mentang sekarang Nafa mau cerai, larinya ke aku," ungkapnya.



Tetapi, Meta tidak membantah jika memang dirinya memiliki kedekatan atau hubungan spesial, dengan bintang film 'Headshot' dan 'The Raid 2' itu.



"Yah memang aku kenal dengan Zack dan punya kedekatan atau hubungan. Tapi yah hanya aku, Zack Lee, dan Ttuhan aja yang tahu hubungan kita. Selama aku ama Zack Lee nyaman, aku mau posting gimana juga ya udah gitu kan itu hak hak aku, handphone yah handphone aku, kok ngapain mesti orang ribetin,"ucapnya.



"Tapi kalau misal sampai aku dibilang orang katanya aku perusak rumah tangga zack lee ama nafa ya aku agak sedikit kesel karena kok gue gitu apa emang sebelum ama gue juga zack lee banyak deket cewek kan," sambungnya.



Meta menambahkan, meski mengakui, jika netizen atau bahkan Nafa sekaligus yang ingin ikut campur dengan hubungan mereka, Meta menegaskan harus menunjukan bukti yang cukup untuk menuduh hal tersebut.



"Kalau memang mau membuktikan hubungan aku sama Zack, silahkan samperin aku dan bawa buktinya. Aku enggak akan menutupi sedikit pun jika memang semua orang punya bukti kuat hubungan aku sama Zack," ujar Ratu Meta.



Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Zack Lee dan juga Nafa Urbach, mengingat rumah tangga mereka bisa dibilang terdapat Wanita Idaman Lain (WIL).



Diberitakan sebelumnya, rumah tangga Nafa dan Zack Lee sedang dipertaruhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Nafa pun mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, dan belum menjelaskan secara rinci permasalahan rumah tangganya sampai saat ini.



Ketika persidangan cerai berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2017) lalu, Nafa hanya bisa menangis ketika awak media menanyakan seputar konflik rumah tangganya.



Gugat Cerai



Dugaan pernikahan pasangan selebritas Nafa Urbach (37) dan Zack Lee (33) sedang bermasalah sejak beberapa bulan lalu, akhirnya terjawab kebenarannya.



Bahtera rumah-tangga Nafa bersama Zack kini sedang goyah, bahkan berada di ujung tanduk.



Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan baru saja menerima surat gugatan cerai yang diajukan Nafa.



Penyanyi yang juga bintang sinetron itu disebutkan telah mendatangi dan mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Zack di PN Jakarta Selatan, Selasa (19/9).



Ketika dihubungi Selasa sore, Made Sutrisna, pejabat Humas PN Jakarta Selatan, membenarkan, adanya gugatan tersebut.



“Kami menerima pendaftaran gugatan perceraian atas nama Nafa Indria Urbach, hari ini (kemarin-red),” kata Made.



Di gugatan cerai bernomor perkara 636/Pdt.G/2017/PNJS itu, Nafa adalah penggugat cerai, sedangkan Lee Karl Jowono alias Zack Lee adalah tergugat cerai.



“Intinya, gugatan itu tentang perceraian,” jelas Made yang belum bersedia merinci alasan diajukannya gugatan pasangan selebritas tersebut.



Biasanya, sebut Made, alasan mengajukan cerai karena rumah-tangga yang tidak akur karena sering terjadi percekcokan dan komunikasi yang tidak lancar antara suami dan istri.



Sebulan lalu, di pertengahan Agustus 2017, bahtera pernikahan Nafa dan Zack menjadi sorotan setelah Zack diketahui mengunggah foto diri bersama perempuan yang bukan istrinya dan pria di akun Instagram @zacklee77.



Zack bahkan menyebutkan perempuan itu sebagai ‘my loved ones’. Tidak diketahui identitas perempuan tersebut.



Diduga, kala itu Zack bersama rekan dekat perempuan dan satu teman laki- lakinya tadi baru saja memulai usaha baru di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



“Its called glass. Please check it out. Good music good drinks. Obviously, good everything. Love you both,” tulis Zack yang sekarang mengunci akun media sosialnya itu.



(Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

