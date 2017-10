Kota Sehat untuk Masyarakat Cerdas

TAK perlu kemana-mana bila ingin memperoleh pendidikan terbaik, hotel berkelas, dan rumah sakit terlengkap serta termodem. Cukup di Meikarta saja karena semua ada disana.

Semua itu tentu saja untuk memanjakan warga Meikarta agar tak perlu risau pada pendidikan anak, ganguan kesehatan, dan kebutuhan untuk bersantai atau berbisnis. Meski berkelas intemasional, berbagai fasilitas tersebut diperuntukkan semua warga Meikarta agar kehidupan yang rukun dan damai selalu terjaga.

Maka tak akan mengherankan bila anak-anak di Meilcarta akan tumbuh sebagai manusia yang sehat, cerdas, professional, dan berwawasan intemasional. Lippo Group sebagai pengembang Meikarta menyadari bahwa persaingan di masa depan akan semakin ketat dimana pemenangnya adalah mereka yang sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki skill berkelas intemasional.

Kini pedanjian kerjasama telah ditandatangani, dan semua persiapan telah matang untuk membangun Universitas Pelita Harapan (UPH), rumah sakit Siloam, dan hotel-hotel dibawah pengelolaan Langham Group Hospitality. Untuk para pelajar disediakan sekolah berkualitas tinggi yaitu Sekolah Pelita Harapan (SPH) dan Sekolah Dian Harapan (SDH). Sedangkan untulc berbelanja, Lippo Mall telah siap untuk membuka mall di Meikarta.

UPH terpilih karena berkualitas dunia dan memiliki jaringan dengan berbagai universitas terkemuka di berbagai negara. Kini UPH telah menjalin kemitraan strategis (strategic partnerships) dengan National University of Singapore; Queensland University of Technology di Australia; Biola University di Amerika Serikat, Ilmenau University of Technology di Jerman, dan Xiamen University di China.

SPH dipilih Karena merupakan sekolah intemasional dalam arti sesungguhnya. SPH diakreditasi oleh Intemational Baccaulareate (IB) yang berbasis di Geneva, Swiss. Bahasa pengantar di kelas adalah Inggris, dan diberikan oleh para guru dari luar negeri.

SDH dipilih karena merupakan sekolah yang dirancang untuk membuat muridnya pintar secara akademik, dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan etika dan moral yang baik. Sekolah ini mengilcuti kurikulum nasional meski memiliki fasilitas berstandar intemasional.

Di bidang kesehatan, warga Meikarta akan dilayani oleh rumah sakit Siloam, yang merupakan jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Siloam dikenal sebagai rumah sakit paling progresif dan innovatif di Indonesia. Siloam juga terkenal karena menerapkan standar tinggi dalam melayani pasiennya.

Siloam terdiri dari 30 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Untuk melayani sekitar dua juta pasien per tahun, Siloam ditangani oleh 400 dokter umum, 1.500 dokter spesialis, 7,200 perawat, dan staff lainnya.

Jumlah pasien Siloam adalah dua juta orang per tahun. Demikian besamya jumlah pasien ini membuktikan, meski berstandar intemasional, Siloam membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dari semua kelas ekonomi. Hal ini sesuai dengan visinya yaitu berkualitas intemasional namum teljanglcau, dan berlandaskan pada kasih Tuhan.

Di bidang perhotelan, kepercayaan diberikan kepada Langham Group Hospitality karena sudah berpengalaman 150 tahun dan memiliki reputasi terbaik di dunia. Langham bukanlah nama asing bagi para pebisnis dan selebriti papan atas dunia karena pelayannya yang istimewa.

Kehadiran Langham diperlukan karena di Meikrata akan sering kedatangan tamu dari berbagai penjuru nusantara dan dunia. Ini Icarena di Meikarta akan dibangun International Exhibition and Convention Center berkapasitas 200 ribu orang.

Untuk melayani para tamu yang akan datang secara silih berganti dan warga Meikarta sendiri, Lippo Group telah siap untuk membangun Lippo Mall. Kini terdapat 59 Lippo Mall di berbagai kota di Indonesia, yang masing masing berfungsi sebagai pusat perbelanjaan sekaligus tempat wisata kuliner dan bersantai.

Pembangunan gedung raksasa untuk pameran dan konvensi, yang dilengkapi dengan mall bintang lima, sejalan dengan strategi kementerian pariwisata yang menjadikan bisnis MICE (meeting, incentives, convention, dan exhibition) sebagai produk unggulan periwisata nasional. Sedangkan berbagai event nasional maupun intemasional di gedung megah ini tentu bisa menjadi bukti keberadaan Meikarta sebagai sebuah pusat bisnis baru di Indonesia.

Semua hal di atas tak lepas dari konsep dasar Meikarta sebagai sebuah pemukiman yang lengkap dan berkualitas intemasional. Sebuah pemukiman yang damai, dan diperuntukkan mereka dengan kesadaran tinggi pada pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang berkembang secara berkesinambungan. (*)