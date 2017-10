Duh Gemasnya, Begini Cantiknya Putri Atiqah Hasiholan saat Belajar Berenang

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan suami istri selebritis Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan saat ini sedang berbahagia mengurus sang buah hati.

Baby Salma usianya sudah tiga bulan dan mulai diperkenalnya banyak hal oleh kedua orang tuanya.

Baca: Tempat Denis Kancil Tewas Terkenal sebagai Lokasi Angker, Begini Kisahnya

Baca: Masuki Usia 25 Tahun, Begini Potret Kebahagiaan Pevita Pearce

Baca: Pedangdut yang Pernah Ciuman Nakal dengan Nikita Ternyata Baru Saja Dilamar Kekasih

Rio dan Atiqah tak mau ketinggalan saat mereka menikmati tumbuh kembang putrinya.

Seperti menemani belajar berenang Salma secara privat.

"Sal's first swimming experience... hows the water tastes like? #Sal3Bulan #Nyicipinairkolamterus."

Bayi lucu ini diperkenalkan dengan air kolam.

Dengan bergantina Rio dan Atiqah memegang putrinya saat bermain di kolam.

Pakaian renang warna pink bunga-bunga membuat Sal semakin terlihat menggemaskan.