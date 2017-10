Maia Estianty Bikin Heboh usai Foto Bareng Bule Tampan, Kami Bagai Yin dan Yang

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Maia Estianty kini mulai move on dan sudah jatuh cinta lagi?

Hanya Maia seorang yang bisa menjawab secara pasti.

Tetapi, dalam beberapa hari ini, Maia mengunggah foto-foto dengan seorang lelaki dan juga menulis status yang menunjukkan ekspresi hatinya.

Dia menyandarkan kepalanya ke pundak laki-laki ganteng pemilik akun @michaelcostefr.

Maia menulis status yang menceritakan momen tak terlupakan bersama teman terbaik di Paris.

@maiaestiantyreal: Unforgettable moments with our best friend in Paris, best of the best @michaelcostefr

Penelusuran Wartakotalive.com, lelaki dimaksud adalah Michael Coste.

Coste menyebut Maia sebagai ratu dan dia menulis status 'love' dengan Maia.