Walau Sering Disindir, Ternyata Ini Alasan Ariel Tatum Suka Kenakan Pakaian Seksi

TRIBUN-MEDAN.com - Ariel Tatum (20) cukup sering mengunggah foto-foto penampilan seksinya di media sosial instagram.

Tidak hanya di media sosial, terkadang Ariel pun cukup sering menggunakan pakaian yang cukup ketat, untuk memamerkan bentuk tubuhnya yang seksi.

Baca: Terbongkar Sudah Pesta Gay Berkedok Spa, Polisi Tangkap 51 Pengunjung, Tujuh WNA

Baca: Perlihatkan Bulu Kaki dan Selulitnya, Model Swedia Ini Malah Diancam Diperkosa

Baca: Hengkang dari Dunia Hiburan, Begini Kehidupan Eks Duo Maia Ini Sekarang

Ketika ditemui dalam acara jumpa pers dan pembacaan nominasi Festival Film Indonesia (FFI) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam, Ariel menegaskan tidak pernah memiliki batasan untuk berpakaian.

Meski pakaian seksi tersebut bisa menimbulkan pro dan kontra bagi orang-orang yang melihatnya, ia santai menanggapi hal tersebut.

"Selama aku nyaman, aku enggak apa-apa, sih. Dan selama orangtua aku dan orang sekitar aku tidak masalah," kata Ariel Tatum.

Dara manis kelahiran Jakarta, 8 November 1996 itu tidak mempermasalahkan komentar pedas orang-orang terhadap dirinya, ketika mengenakan pakaian seksi.

"Karena kebetulan orang sekitar aku yang kayak just do whatever makes you happy. Jadi, ya alhamdulillah whatever makes me comfortable ya it's okay," ucapnya.

Ariel tidak menampik mendapatkan komentar pedas di media sosial, saat dirinya mengumbar keseksian melalui unggahan fotonya itu.

"Memang pasti semua orang pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut aku ya aku enggak apa-apa sih, orang kan punya pendapat masing-masing," tuturnya.

"Cuma aku dari dulu dididik sama orangtua aku, lakukan apa yang membuat kamu bahagia selama enggak merugikan siapa pun," sambungnya.

Menurut Ariel, apa yang ia pamerkan di media sosial masih dalam batas wajar, dan ia pun tidak mengurusi orang-orang yang mengomentarinya, meski cukup pedas.

"Jadi buat aku selama ini ya I'm doing what i love. Kalau misalnya ada yang masalah dengan itu ya enggak apa-apa, itu hak mereka. Cuma aku hidup bukan untuk bikin semua orang bahagia. Aku hidup untuk diriku sendiri selama aku bahagia," papar Ariel Tatum.

Berita Ini Sudah Tayang di Tribunnews.com dengan Judul Kenapa Ariel Tatum Suka Pakai Baju yang Seksi-Seksi?