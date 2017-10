Aneh Tapi Nyata, Bocah Laki-laki Sakit Perut, Ternyata Ada Janin Bayi di Dalamnya!

TRIBUN-MEDAN.com-Tak ada yang menyangka janin bisa tumbuh di dalam tubuh seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun asal Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Yang lebih mengejutkan lagi, janin tersebut merupakan saudara kembarnya yang tidak dilahirkan 15 tahun yang lalu.

Di satu episode Ripley's Believe It or Not, diberitakan di dalam tubuh anak laki-laki itu ditemukan mayat kembarannya yang sudah mati.

Dilansir dari World of Buzz, rupanya remaja itu tak sadar keberadaan saudara kembarnya yang tinggal di dalam tubuhnya selama 15 tahun ini.

Sejak kecil, ia sering mengeluhkan sakit perut dan kembung.

Namun, meski mereka sudah pergi ke banyak dokter, namun mereka semua tidak dapat menemukan sumber rasa sakitnya, seperti diberitakan The Sun.

Sampai akhirnya keluarganya membawa remaja laki-laki itu ke Rumah Sakit Sultan Abdul Halim.

Dokter awalnya menduga itu bisa saja kanker atau tumor.

Lalu mereka melakukan CT scan untuk menemukan jaringan tumor yang mungkin tumbuh.

Namun, penemuan tersebut begitu mengejutkan dunia, bahkan di dunia medis.

Para dokter menemukan tulang belakang dan gumpalan sepanjang 23,8 cm dalam perutnya, seperti ditulis dalam British Medical Journal (BMJ).