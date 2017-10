Puteri Jacky Chan Tegaskan Dirinya Seorang Lesbian

TRIBUN-MEDAN.com-Etta Ng Chok Lam, putri aktor laga terkenal, Jackie Chan, mengejutkan publik dunia.

Pasalnya, belum lama ini ia menyatakan diri sebagai seorang penyuka sesama jenis atau lesbian.

Pernyataan ini disampaikan secara tersirat olehnya melalui akun Instagram pribadinya, @stolenmilktea pada Kamis (5/5/2017) lalu.

Di akun Instagramnya tersebut, ia mengunggah siluet foto dirinya dengan latar belakang pelangi.

Dilansir dari The Straits Times, foto tersebut awalnya menggunakan caption, "In case no one got the memo, I'm gay. (Kalau tak ada yang memahami pesanku, aku seorang gay)."

Namun caption tersebut telah digantinya menjadi, "#lgbtqai #lgbt #lesbian #androgynous."

Etta yang saat ini berusia 17 tahun dilaporkan telah tinggal seorang influencer media sosial, Andi Autumn, seorang Kanada yang tinggal di Hongkong.

Influencer ini merancang dan menjual pakaian secara online dan dikenal dengan boneka Barbie.

Di Instagram Autmun, beberapa waktu lalu diunggah foto keduanya dengan caption, "Saya belum pernah bertemu dengan orang seperti @stolenmilktea. Dia telah memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan pikiran yang berjalan dengan baik di kepala saya. Tidak ada penilaian , hanya pengertian.

"Semuanya melawan kita, kita telah terdorong lagi dan lagi tapi nilainya berharga karena kita bisa melewatinya bersama-sama, berdampingan, melewati semua kesulitan yang kita alami tahun ini, akhirnya kita menuju arah yang benar, kita punya jalan,"tambahnya.

Etta merupakan putri Jackie Chan dengan seorang mantan ratu kecantikan Hong Kong, Elaine Ng.