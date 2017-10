Wow, Cemara Fitnes Club Sediakan Satu Tempat Seabrek Fasilitas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Mengusung konsep one stop shopping ala mal atau plaza, Cemara Fitnes Club menawarkan seabrek kemudahan dalam satu tempat.

berlokasi di Jalan Metal Raya, Kompleks Cemara Hijau, Anda bisa menikmati berolahraga baik sendiri maupun bersama keluarga.

Pengelola menyediakan sejumlah fasilitas, mulai kolam berenang, lapangan badminton, pusat kebugaran, serta lapangan tenis.

Lapangan badminton yang selalu dijaga kebersihannya (RIBUN MEDAN/AYU PRASANDI)

Bahkan, menurut Supervisor Cemara Fitnes Club Denny Sandres, mereka menyiapkan dua kolam yang masing-masing untuk dewasa dan anak-anak dengan kedalaman 1,7 meter.

"Kami juga menjamin kebersihan air, karena rutin kami bersihkan," ujarnya, Sabtu (7/10).

Sementara untuk pusat kebugaran, Cemara Fitnes Club dilengkapi beragam alat fitness lengkap.

Pusat kebugaran yang dilengkapi peralatan lengkap (TRIBUN MEDAN/AYU PRASANDI)

Termasuk juga lapangan badminton yang dikonsep senyaman mungkin dan rutin dibersihkan, agar pengunjung merasa nyaman dan menyenangkan saat bermain.

"Jadi Cemara Fitnes Club bisa untuk personal maupun keluarga. Semua fasilitas di sini juga terbuka untuk umum dan ditawarkan dengan harga kompetitif," ujar Denny.

Mini bar di kawasan kolam renang (TRIBUN MEDAN/AYU PRASANDI)

Lapangan bola futsal (TRIBUN MEDAN/AYU PRASANDI)

Untuk urusan tarif, ia menerangkan tiket masuk kolam renang Rp 20 ribu untuk anak-anak dan Rp 25 ribu untuk dewasa per orang.

Sementara untuk harga member renang di luar komplek ditetapkan Rp 375 ribu untuk empat orang per bulan dan Rp 225 ribu per orang per bulan.

Sementara itu untuk harga member badminton seminggu tiga kali, pelanggan cukup membayar Rp 1 juta per bulan, serta untuk member gym di luar kompleks Rp 250 ribu per orang per bulan.(pra)