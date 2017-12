Jika Gagal Bawa Argentina Juara Piala Dunia 2018, Lionel Messi Akan Pensiun

TRIBUN-MEDAN.COM - Megabintang Barcelona dan timnas Argentina, Lionel Messi, menilai Piala Dunia 2018 merupakan kesempatan terakhir baginya.

Lionel Messi membuka peluang akan pensiun dari timnas Argentina jika Piala Dunia 2018 berakhir dengan kegagalan.

Pemegang lima gelar Ballon d'Or itu belum bisa melupakan dua kegagalan pahit yang terjadi di final Piala Dunia 2014 dan Copa America 2016.

Terakhir kali Messi menjuarai turnamen level negara adalah pada Copa America 1993.

Baca: Liverpool vs Real Madrid pada Babak 16 Besar Liga Champions?

"Saya rasa ini adalah kesempatan terakhir bagi kami. Kami sangat bergairah," kata Messi seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Jika kami gagal di sana, seluruh pemain harus mundur. Akan sangat sulit bagi kami untuk melanjutkan perjalanan yang sudah bertahun-tahun kami jalani," ucapnya menambahkan.

Baca: Sejak Kecil Paulo Dybala Bermimpi Ingin Dapat Penghargaan Seperti Messi dan Ronaldo

Kegagalan di dua partai final tersebut menjadi pukulan telak bagi pemain beralias La Pulga itu.

"Kami sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi juara, kami punya peluang untuk juara Piala Dunia dan Copa America," kata Messi lagi.

Berita Ini Sudah tayang di Bolasport.com dengan Judul Lionel Messi Mungkin Pensiun Usai Piala Dunia 2018