Sebelum Daftar ke KPUD Taput, Nikson Curhat di Hadapan Simpatisan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara



TRIBUN-MEDAN.Com, TARUTUNG-Bakal Calon Bupati Taput, Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat menyampaikan orasi di Stadion Mini Tarutung sebelum menfdaftar ke KPUD Taput, Rabu (10/1/2018). Mereka didampingi para Parpol pengusung.

Sebelumnya mereka bergerak dari Kantor DPC PDI P Taput dengan berjalan kaki sambil menyapa warga. Para rombongan dan simpatisan, serta kader parpol mengarak dengan embel-embel partai.

Dalam orasinya Nikson menyampaikan, apresiasi kepada partai pendukung dan simpatisan lainnya. Hingga pukup 16.00 WIB orasi masih berlangsung di hadapan para warga.

Baca: Jaksa Kirim Kadisdik Langkat ke Rutan Tanjunggusta

Baca: Fredrich Yunadi, Mantan Pengacara Setya Novanto Resmi Jadi Tersangka

"Sipata manetek do ilukku molo hujaha postingan di Medsos. Apalagi di dok, Prgabus do si Botak On. (Terkadang aku meneteskan air mata, membaca postingan di media sosial. Apalagi, kalau disebut 'Pembohong Si Botak Ini,"curhat.

Menurutnya, janjinya sudah ia sanggupi kepada warga Taput. Dia memaparkan, sudah memperbaiki jalan menjadi hotmix, dan pendidikan gratis.

Sembari menyampaikan orasi, dia berguyon. "Bagi kawan-kawanku yang botak marilah kita bersatu", ucapnya.

Sambil berharap, Nikson meminta warga memberinya kesempatan untuk kembali memimpin Taput.

(Cr1/Tribunmedan.Com)