Wow, Tokyo Beauty Laboratory Gratiskan IPL Hair Removal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tokyo Beauty Laboratory memberikan promo spesial untuk Anda yang merupakan member dari Tribun Family Card (TFC) Premium. Ada beberapa promo yang bisa Anda dapatkan ketika datang ke Tokyo Beauty Laboratory.

Member TFC Premium bisa mendapatkan gratis IPL Hair Removal satu kali per tahun untuk per orang atau per member.

Tak hanya itu, Tokyo Beauty Laboratory juga memberikan diskon 50 persen untuk semua treatment khusus kunjungan kedua dan yang berulang tahun.

Tribun Family Card Premium merupakan program untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan setia Tribun Group di seluruh Indonesia dan juga merupakan wujud penghargaan kepada pelanggan dari segmen

premium.

Kartu member TFC merupakan kartu member premium, bagi pelanggan koran Tribun Group di seluruh Indonesia.

Jadi cukup satu kartu member bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kartu member TFC tersebut berlaku hanya satu tahun, jika ingin memperpanjang harus berlangganan koran lagi selama satu tahun dan seterusnya.

Cara untuk menjadi member TFC cukup mudah yaitu hanya dengan Rp 500 ribu setahun bisa mendapatkan

promo‑promo menarik dari merchant yang bekerjasama seperti di Barbadox dan beberapa merchant lainnya.(pra)