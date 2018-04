Ternyata Kepribadian Seseorang Bisa Ditebak dari Cara Berjalannya

TRIBUN-MEDAN.com - Ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menebak kepribadian seseorang.

Satu di antaranya lewat cara berjalannya.

Menurut Patti Wood, pakar bahasa tubuh dan penulis buku Snap: Making the Most of First Impressions, meskipun kepribadian tak selalu bisa dinilai dari luar, namun ada beberapa kategori luas yang menunjukkan jenis kepribadian seseorang, satu di antaranya lewat gaya berjalan.

"Kebanyakan cara berjalan orang merupakan kombinasi dari kategori-kategori ini, meski ada satu cara jalan yang benar-benar dominan," jelas Wood.