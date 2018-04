Hotman Paris Puji Menteri Susi Permalukan Profesor Hukum Meski Cuman Tamat SMP

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengacara kondang Hotman Paris, dalam program acara QnA yang ditayangkan oleh satu stasiun televisi swasta, sempat melontarkan kalimat pujian kepada salah seorang narasumber, Menteri Susi Pudjiastuti.

"Seperti yang di instagram saya, I'm so surprise justru ibu banyak mempermalukan professor hukum, karena ibu berhasil menemukan suatu legal minds yang sangat klop yaitu kapal berbendera asing di wilayah kewarganegaraan sendiri sehingga dia subjek hukum dan intinya tidak perlu dipanggil ownernya, eksekusi saja langsung.

Pertanyaan saya, how do you get this idea? Why you so smart? Sementara saya cek tadi, saya baru tahu ibu cuma lulusan SMP ya, it's very brilliant, I very like that.

Yang kedua, saat eksekusi kapal hanya memerlukan beberapa hari, namun oleh proses penyidikan bisa sampai dua setengah tahun. Padahal untuk kasus cerai atau nafkah susu bayi saja memerlukan waktu tiga tahun lho, bu.

Lalu kenapa ibu tidak berjuang agar ide anda mengenai legal minds itu diterapkan menteri lain? Can u do that?", ujar Hotman.

Baca: All New Ertiga Makin Besar dan Bertenaga, tapi Segini Lo Konsumsi BBM-nya

Baca: Tanggapan Jokowi soal Masa Depan Mobil Esemka, Regulasi hingga Uji Emisi

Baca: Cantiknya Putri Gatot Nurmantyo yang Jarang Terekspos, Gini Momen Dipinang Pria Berpangkat Lettu

Menanggapi pertanyaan Hotman, Susi menjawab.

"Ya sebetulnya logika saja. Law dan legal kan harus logis. Kalau tidak logis dan tidak masuk akal ya harus drop by the law kan gitu", ujar Susi.