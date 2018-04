Dari Luar Rumah Ini Terlihat Kusam, Ternyata Bagian Dalamnya Bikin Melongo

TRIBUN-MEDAN.com - Don’t judge a book by its cover, ujaran ini rasanya sangat pas disemakan ke sebuah rumah di New Orleans, AS.

Rumah ini sungguh unik. Saat dilihat dari luar, kebanyakan orang bakal ilfil karena keusangan dan kesan bobrok darinya.

Namun, saat melongok ke dalam, dijamin kita akan merinding karena takjub oleh keindahannya.

Sekilas, rumah berumur 200 tahun ini tampak kumal. Pintunya terkesan rapuh. Padahal, pintu rapuh tersebut dilapisi oleh pintu yang tebal dan kuat.

Rumah ini sempat bergonta-ganti pemilik. Dulu rumah seluas 1500 meter persegi ini milik musisi terkenal AS, Lenny Kravitz.

Tapi pada 2012 dia menjualnya ke Brian Swier dengan harga 655 ribu dolar AS atau sekitar Rp9 miliar.

Sekarang rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha properti yang kemudian menyewakannya sebagai rumah mewah.

Tidak seperti rumah kebanyakan, bagian dalam rumah ini sangat kokoh karena terbuat dari kayu ebony.

Warna wallpaper sebagai penutup dinding pun dapat disesuaikan dengan permintaan penyewa.

Desain kamar tidurnya pun sarat kreativitas. Sengaja dibiarkan terbuka agar menghadirkan kesan lapang.

Sementara bagian atas kamar dibuat miring sehingga menghadirkan suasana seolah-olah tidur di loteng.

Kemewahan rumah ini makin terasa saat kita menginjak kamar mandinya yang dihias dengan marmer cantik. Belum lagi di setiap sudutnya dipasangi lilin aroma terapi yang menenangkan hati.

Suasana teras belakang yang nyaman dan hijau, sekilas mengingatkan kita pada rumah kuno bergaya Tiongkok.