BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Lim A Hoi

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: ibu/ mertua/ nenek/ ipar/ saudari kami yang tercinta

LIM A HOI / LIM SIU HWA

(tutup usia 76 tahun)

Pada hari Minggu, 22 April 2018 pukul 00.55 WIB di RSI. Malahayati Medan. Jenazah Mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 5 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan dikebumikan pada hari Rabu , 25 April 2018 pukul 12.00 WIB di Pekuburan Tionghua Go Co Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH MERTUA

TIO GEK SENG (+)

IBU MERTUA

SIM GEK HIOK (+)

AYAH