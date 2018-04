Berkunjung ke Tribun Medan, Novelis Ini Mengungkapkan Tak Menyangka Novelnya Diangkat ke Layar Lebar

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Luluk HF tidak pernah menyangka jika salah satu novelnya yang berjudul EL kemudian dibuat menjadi sebuah film dan ditayangkan di bioskop secara nasional.

“Sebenarnya tidak pernah menyangka karena memang saya menulis karena hobi dan tidak pernah bermimpi sampai bisa membuat sebuah film dari novel yang saya tulis,” ujar gadis berusia 22 tahun tersebut saat berkunjung ke Kantor Redaksi Tribun Medan, Senin (23/4/2018).

Ia awalnya kaget ketika satu Production House (PH) yaitu MVP Pictures tertarik dan ingin menjadikan novelnya tersebut sebagai film.

“Gak nyangka dan senang pastinya. Semakin senang saat tahu ternyata saat dibuat menjadi film bagus sekali,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sejak SMP ia telah senang menulis dan awalnya hanya menulis di blog pribadinya saja.

“Terus kemudian dikenali sama aplikasinya para penulis yaitu Wattpad dan ternyata respon dari pembaca di wattpad tersebut sangat bagus sehingga jadi semakin semangat menulis,” jelasnya.

Novel dengan judul EL bukanlah novel pertamanya. Hanya saja EL merupakan novel pertamanya yang dibuat menjadi sebuah film.

Ke depan, gadis asal Malang ini juga akan terus tetap menulis dan berharap novel-novelnya yang lain juga bisa dibuat menjadi film. (pra/tribun-medan.com)