Buruan Beli Suzuki Ertiga Lawas, Diskonnya Tembus Rp 36 Juta!

TRIBUN-MEDAN.com - Kehadiran All New Ertiga di ajang pameran otomotif IIMS 2018 jadi senjata baru Suzuki Indonesia di segmen MPV.

Namun tidak sedikit konsumen yang masih tertarik pada Ertiga model lawas atau biasa disebut New Ertiga.

Marketing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengungkapkan bagi yang ingin memiliki Ertiga lawas, stok produk tersebut masih tersedia.

"Kita masih ada Ertiga model terakhir (New Ertiga), jumlahnya mungkin sisa 1 bulanan lagi. Harapan kami sebelum lebaran sudah habis," ucap Donny saat ditemui di area pameran IIMS 2018 beberapa waktu lalu.

Donny mengungkapkan produksi Ertiga lawas sudah berhenti sejak awal April lalu untuk digantikan model All New Ertiga. Ia mengungkapkan jumlahnya sesuai dengan produksi Ertiga lawas setiap bulan yakni 3.000 unit.

"Jadi ya jumlahnya sama (3.000 unit penjualan Ertiga tiap bulan). Itu seluruh Indonesia," ucap Donnya.

Group Head of Dealer Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy Murdoko mengungkapkan Ertiga lawas tidak akan menumpuk di diler dan menargetkan Mei semua stok Ertiga lawas sudah habis. Untuk itu Suzuki memberikan prograrm diskon bagi Ertiga lawas.

"Ini juga upaya kita secara smooth akan beralih stok di diler kita dari model New Ertiga menjadi All New Ertiga. Kita yakin tidak ada penumpukan stok di diler, paling sebulan atau dua bulan ke depan sudah habis. Mei habis mungkin," ucap Randy.

Randy bahkan mengungkapkan untuk menarik minat konsumen dan mempercepat stok New Ertiga habis, Suzuki memberikan potongan harga yang besar untuk unit tersebut.

"Sekarang untuk Jakarta kita berikan diskon di angka Rp 31 juta. Kita harapkan dengan ini juga akan cepat menghabiskan stok Ertiga model lawas," ucap Randy.

Randy berharap dengan selisih harga ini,konsumen dapat memilih. Jika tidak ingin menunggu dan tidak perlu program (potongan harga) bisa memilih All New Ertiga. Tapi untuk harga kompetitif model Ertiga sebelumnya bisa jadi pilihan.

Saat Kompas.com menanyakan ke tenaga penjual di booth pameran Suzuki, jumlah potongan yang diberikan lebih besar. Angka potongan Rp 36 juta berani diberikan penjual untuk Ertiga model sebelumnya.

"Bisa kita berikan Rp 36 juta. Kalau di pameran ini bahkan ada tambahan cashback Rp 1 juta," ungkap salah seorang tenaga penjual.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Suzuki Kuras Stok Ertiga Lawas, Diskon Rp 31 juta"

Penulis : Setyo Adi Nugroho

Editor : Agung Kurniawan