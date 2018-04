Mitsubishi Triton Athlete untuk Pengemudi Berjiwa Petualang

MMKSI memperkenalkan dua varian baru kendaraan Mitsubishi Motors yakni Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition dan New Triton Athlete di IIMS 2018.

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan varian anyar Mitsubishi TRITON Athlete di hari pertama di ajang International Motor Show 2018 (IIMS), Kamis (19/4/2018).

Mitsubishi TRITON Athlete merupakan varian baru model Mitsubishi TRITON yang mendapatkan penyegaran utama dari segi tampilan eksterior dan interior yang sporty dan stylish yang tangguh untuk berpetualang.

Mobil dua baris kursi dengan lima penumpang (termasuk pengemudi) ini juga menawarkan kenyamanan kepada konsumen terutama di segmen hobi, pengguna semi-private yang berjiwa petualang.

Pada sisi tampilan eksterior Mitsubishi TRITON Athlete juga menawarkan penyegaran pada desain. Penyegaran juga dilakukan pada Sporty Rear Bumper, Sporty Black Door Handle, Sporty Black Electric Folding Door Mirror, Stylish HID Headlamp with DRL.

Mitsubishi TRITON Athlete juga menawarkan kenyamanan melalui suguhan Keyless Operating System, Start/Stop Button dan Leather Seat Material + Power Seat dengan paduan aksen warna hitam dan oranye path interior. Pada sisi tampilan eksterior Mitsubishi TRITON Athlete menawarkan penyegaran pada desain seperti Sporty Black Grille, Stylish Sport Bar, Aggressive 17" Alloy Wheel, Sporty Front Bumper Garnish, Stylish Body Stripping, Stylish Gate Spoiler, Sporty Black Side Step.

Irwan Kuncoro, Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengatakan Mitsubishi TRITON Athlete hadir dengan dua pilihan transmisi A/T dan M/T, dengan satu pilihan warna, yakni White Pearl.

"Kita sediakan dua transmisi dan satu warna White Pearl untuk Mitsubishi TRITON Athlete,"kata Irwan.

Mitsubishi TRITON Athlete dibanderol dengan harga Rp 445.000.000 untuk transmisi otomatis dan Rp 431.000.000 untuk transmisi manual.

Setiap kendaraan Mitsubishi TRITON Athlete mendapat Gratis Biaya Jasa servis dan sparepart sampai dengan 40.000KM atau 2 tahun (mana yang dicapai lebih dahulu) dan sewaktu-waktu dapat berubah. Penjelasan lebih detail mengenai servis gratis dapat dilihat pada Service Booklet dan tidak berlaku untuk model sebelumnya, syarat dan ketentuan berlaku.