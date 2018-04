Maria Simorangkir Juara 1 Indonesian Idol 2018, Fantastis Hadiah yang Diterimanya, Selamat!

TRIBUN-MEDAN.COM - "Pemirsa, juara Indonesian Idol season sembilan ini, Indonesia memilih.... Selamat untuk Maria," ujar pembawa acara Daniel Mananta pada konser Final Result Grand Final Indonesian Idol 2018 yang berakhir pada Selasa (24/4/2018).

Ya, Maria Simorangkir resmi dinobatkan sebagai juara 1 Indonesian Idol 2018.

Wajah kaget Maria tidak bisa ditutupi saat Daniel menyebut namanya sebagai sang juara.

Sementara itu, gelar runner up Indonesian Idol 2018 jatuh ke tangan Ahmad Abdul.

Adapun hadiah yang didapat Maria sebagai juara pertama, yaitu berupa piala, satu unit mobil, dan uang sebesar Rp150 juta.

Ia juga berhak mendapat kontrak rekaman eksklusif daru Universal Music Indonesia.

Sedangkan Abdul, ia mendapat piala, satu unit mobil, dan uang Rp 150 juta.

Jalannya Konser

Pada konser Final Result Grand Final Indonesian Idol 2018, Maria dan Abdul masing-masing membawakan dua lagu yang dibagi dalam dua kategori, yaitu solo dan duet.

Abdul tampil sebagai pembuka membawakan lagu Won't Go Home Without You yang dipopulerkan oleh Maroon 5.